مدبولي: حصول هيئة الدواءعلى المستوى الثالث من "الصحة العالمية" يعزز اعتماد الأدوية دوليًا

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق هيئة الدواء المصرية إنجازًا مهمًا بحصولها على المستوى الثالث وفقًا لتقييم منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس تطور قطاع الدواء في مصر، ويعد خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة الأدوية المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح "مدبولي" في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن التحدي الرئيسي الذي كان يواجه الأدوية المصرية في السابق هو صعوبة إجراءات الاعتماد الدولي، إلا أن حصول هيئة الدواء على هذا المستوى سيسهل بشكل كبير اعتماد الأدوية المصرية مباشرة، مما يفتح الباب أمام زيادة فرص التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع الصحي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على جودة المنتجات الدوائية المصرية بما يضمن قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

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