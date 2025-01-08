لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء

05:57 م الأربعاء 08 يناير 2025

مجلس الوزراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بمقر مجلس الوزراء.

يأتي المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات الجديدة.

اقرأ أيضاً:

السيسي: لا بد من تكثيف الضغوط للتوصل إلى تهدئة في المنطقة لتحقيق الاستقرار

أين تصب المياه المسربة من سد النهضة وعلاقتها بالزلازل؟.. خبير يكشف مفاجأة

الحكومة توافق على إنشاء مؤسسة الجامعات الأوربية في مصر

مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية

...

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي: قانون المسئولية الطبية يهدف لضمان حقوق الأطباء وحمايتهم

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
ماذا يعني منح هيئة الدواء مستوى النضج الثالث من "الصحة العالمية"؟.. مدبولي يُجيب
آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.. بيان حكومي يكشف التفاصيل