أين تصب المياه المسربة من سد النهضة وعلاقتها بالزلازل؟.. خبير يكشف مفاجأة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مصير المياه المسربة والفاقدة من حوض تخزين سد النهضة الإثيوبي.

وقال شراقي، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن حجم المياه المخزنة خلف سد النهضة وصل إلى 64 مليار متر مكعب، بعد انتهاء الملء الخامس من التخزين في سبتمبر الماضي، موضحًا أن المسرب والفاقد منها يصل إلى 20 مليار متر مكعب.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة أن جزءًا من الـ20 مليار متر مكعب يتسرب ما بين الشقوق والفواصل بين الصخور الأرضية أسفل المياه، والجزء الأكبر يمر من خلال مجرى مياه "باطني أرضي" بمنطقة أخدود النيل الأزرق المجاورة لمنطقة تخزين المياه، والتي تصب بالمحيط الهندي.

وأشار شراقي إلى أن منطقة أخدود النيل الأزرق المجاورة لسد النهضة، عبارة عن صخور نحتية رخامية تشبه الزجاج بشكل كبير.

وأجاب شراقي عن سؤال "ما مدى تأثير مجرى مياه منطقة أخدود النيل الأزرق على سلامة السد؟"، قائلاً: "من الوراد تسرب المياه من القناة في الفوالق أو الشقوق الموجودة بالقناة؛ الأمر الذي يلعب دورًا كبيرًا في النشاط الزلزالي".

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