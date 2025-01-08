نصائح مهمة للتعامل مع حساسية الأنف.. وتحذير بشأن استخدام "البخاخ"

كتب- أحمد جمعة:

قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح للحد من أعراض حساسية الأنف، وخاصة في مواسم انتشار حبوب اللقاح والغبار.

وأوصت الهيئة بعدم التعرض للمحفزات، مثل تجنب الأماكن الملوثة أو الأماكن التي تتواجد فيها الحيوانات الأليفة.

كما أكدت ضرورة غلق النوافذ في المنزل والسيارة، خصوصًا خلال فصل الربيع والصيف وأوائل الخريف، حين يكون هناك زيادة في انتشار حبوب اللقاح.

وأشارت الهيئة إلى أهمية ارتداء قبعة ونظارة شمسية عند الخروج، خاصة في موسم حبوب اللقاح أو في الأماكن التي تحتوي على الغبار، كما نصحت بعدم لمس الوجه أو فرك العينين والأنف، للحفاظ على سلامة الأنف.

من التوصيات الأخرى التي قدمتها هيئة الدواء المصرية: وضع أغطية على الوسائد والمراتب لحمايتها من الغبار، وإبعاد الحيوانات الأليفة عن الكنب والأسرة وغرف النوم، كذلك، يجب تغيير الملابس بمجرد الدخول إلى المنزل لتقليل التعرض للمسببات.

كما حذرت الهيئة من استخدام رذاذ الأنف المزيل للاحتقان لفترات طويلة، حيث أكدت أنه يجب ألا يتجاوز استخدامه يومين إلى ثلاثة أيام، لأن الاستمرار في استخدامه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.