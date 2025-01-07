البابا تواضروس: "إجازة عيد الميلاد تُسعد الجميع.. ولن يستطيع أحد الدخول بين المصريين"

القاهرة - أ ش أ

شدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم /الثلاثاء/، على وحدة المصريين وتكاتفهم في عائلة واحدة، وهي "عائلة مصر"، مؤكدا أنه "لن يستطيع أحد الدخول بيننا".

وعدد البابا تواضروس الثاني - في تصريحات لـ "راديو مصر" اليوم - مظاهر وحدة المصريين من "أيام الفراعنة" ثم توالي العصور القبطية والإسلامية حتى اليوم، حيث كان "نهر النيل" سببا رئيسا في إيجاد وحدة وطنية طبيعية، معتبر أن فرحة عيد الميلاد المجيد؛ ليس عيدا كنسيا أو مسيحيا فقط لكن مصر كلها تحتفل به؛ فهو إجازة رسمية تسعد الجميع.

وأكد البابا، أن "الفرحة"؛ تزداد أكثر بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجموع المصريين - من الكاتدرائية - "فهي لمحة طيبة ولفتة جميلة، لاسيما وأنها ليست محصورة في يوم العيد لكنها تطال العام الجديد".

وقال البابا: "لا نستطيع التمييز بين المصريين في شيء؛ فالجميع واحد؛ وطالما نظل متكاتفين في عائلة واحدة (عائلة مصر)؛ لن يستطيع أحد الدخول بيننا".

وأوضح البابا أن شكل الحروب والصراعات تغير في العصر الحالي؛ فقديمًا كانت الحروب بالأسلحة التقليدية وتنهي بطرف مهزوم وآخر منتصر، أما اليوم أصبحت هناك حروب "شائعات وأكاذيب وحروب المخدرات وحروب المجاعات والحصار الاقتصادي".

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