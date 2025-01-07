الهيئة العامة للموانئ تكشف تفاصيل تصميم مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، تفاصيل توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن العقد الذي تم توقيعه اليوم جاء بتمويل من شركة ميدلوج السويسرية بـ 130 مليون دولار.

وأشار متولي، إلى أن مشروع الربط السككي بين بلبيس والعاشر من رمضان سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وتسهيل حركة التجارة، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.

ولفت المهندس سيد متولي، إلى أن مشروع الربط السككي سيساهم أيضًا في تسهيل ربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان.

وأردف رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة: الميناء الجاف بالعاشر من رمضان سيكون ضمن المنظومة المتكاملة لخدمة شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأوضح المهندس سيد متولي، أنه تم إنشاء من 31 لـ32 منطقة لوجستية حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك دراسات أخرى لإنشاء موانئ جافة في كل من سوهاج وكوم أبو راضي والعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يرعى احتفالية "يوم الثقافة" لتكريم رموز الإبداع المصري

قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس

هل اللقاحات وسيلة للنصب؟.. ساويرس يروي تجربته خلال كورونا

أعراض فيروس "HMPV".. تشبه الأنفلونزا وهكذا ينتقل للمصابين