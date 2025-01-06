صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة الأربعاء المقبل

كتب- محمد نصار:

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وجاء نص القرار كالآتي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 147 لسنة 2019، يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، لجميع المستحقين للمعاشات، بواقع "خمسمائة جنيه"، على أن يتم صرفها من يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.

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