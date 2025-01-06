لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة الأربعاء المقبل

04:39 م الإثنين 06 يناير 2025

عبد الحليم علام نقيب المحامين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وجاء نص القرار كالآتي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 147 لسنة 2019، يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، لجميع المستحقين للمعاشات، بواقع "خمسمائة جنيه"، على أن يتم صرفها من يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.

472596243_931264559097558_892054323182051552_n

اقرأ أيضًا:

21 وزارة وجهة حكومية تطلب موظفين.. رابط بوابة الوظائف الحكومية

اكتشاف مصطبة طبيب ملكي من الدولة القديمة بسقارة.. نقوش ورسومات فريدة

قرار جديد من المترو بشأن مباراة الأهلي وسموحة غدًا

توضيح من "فاكسيرا" بشأن لقاح سرطان عنق الرحم.. وسعر الجرعة

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الأزهر - مستند

عبد الحليم علام صرف منحة اتحاد المحامين العرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الزراعة: بروتوكول تعاون لإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في إنتاج "البيتموس"

إعلان

إعلان

تفاصيل الباقات.. المصرية للاتصالات ترفع أسعار فواتير الأرضي مسبقة الدفع
بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة هذا العام: تعرف على أنواعها