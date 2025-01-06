مزايا استثنائية.. نقابات "الصحفيين والمهندسين والمحامين" توقع بروتوكول تعاون مع معامل رويال لاب

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كتب- أحمد السعداوي:

شهدت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين نقابات "الصحفيين والمهندسين والمحامين" من جهة، ومعامل رويال لاب من جهة أخرى؛ بحضور نخبة من القيادات النقابية والطبية، في إطار دعم أعضاء النقابات المهنية وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

حضر مراسم التوقيع كل من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، والدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس إدارة معامل رويال لاب، ومحمد فزاع عضو مجلس نقابة المحامين، والمهندس أسامة بسيط مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة المهندسين، ومحمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

ويهدف البروتوكول إلى توفير خدمات التحاليل الطبية بأعلى جودة وبمزايا حصرية لأعضاء النقابات؛ بما يعكس التزام جميع الأطراف بدعم المهنيين وتخفيف الأعباء عنهم.

وتشمل المزايا المقدمة بموجب البروتوكول:

1. إعفاء المشتركين في مشروعات العلاج بالنقابات من نسبة التحمل الخاصة بهم في التحاليل الأساسية (10 تحاليل) وتشمل: (صورة دم كاملة- وظائف كبد "ALT& AST"- يوريك أسيد- كرياتينين- سكر صائم- سكر فاطر- سكر عشوائي- تحليل بول كامل- تحليل براز)، لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التجديد.

2. تقديم خدمات التحاليل الطبية لأعضاء النقابات في كل أنحاء الجمهورية عبر شبكة فروع معامل رويال لاب التي تضم 100 فرع.

3- خدمة سحب العينات في مقرات النقابات الفرعية وأنديتها؛ لتوفير الراحة للأعضاء.

4. منح خصومات خاصة لأعضاء النقابات غير المشتركين في أنظمة الرعاية الصحية.

5. تخصيص خطوط "كول سنتر" على الرقم 16064 لتلقي استفسارات أعضاء النقابات وأسرهم وتقديم الدعم اللازم.

6. إعفاء المشتركين من كبار السن (فوق 60 سنة) وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الزيارة المنزلية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التعاون المثمر الذي يعزز من الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء النقابات، مؤكدين أن هذه الشراكة تعكس الحرص على تحسين جودة حياة الأعضاء وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ولعائلاتهم.

جدير بالذكر أن نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين كانت قد أعلنت لأعضائها، قرارها بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا)، بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى؛ ولم تُظهر هذه المعامل أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، حسب بيان النقابات الثلاث.

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