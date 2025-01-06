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يحيى الفخراني عن حبه الثقافة والفنون: فضَّلت المسرح عن العمل معيدًا بكلية الطب

04:21 م الإثنين 06 يناير 2025

الفنان الدكتور يحيى الفخراني

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كتب- نشأت علي:

قال الفنان الدكتور يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ: "أنا عمري ما تأخَّرت على بروفة في مسرح الجامعة خلال دراستي بكلية الطب؛ ولكن تأخرت على امتحان أمراض الباطنة، وهو الأهم في امتحانات كلية الطب".

وأضاف الفخراني، خلال مناقشة مجلس الشيوخ ملف الثقافة ودورها على الشباب بالجلسة العامة، اليوم الإثنين: "كنت الـ13 على الدفعة، ولم أتقدم للعمل كمعيد بالكلية، بل اشتغلت بهويتي التي أحبها بمسرح الجامعة".

وقال عضو مجلس الشيوخ: أيضًا الأوضاع اختلفت وقلَّ دور المسارح والأنشطة الجامعية والهويات، وأعتقد أن هذا يرجع إلى الحكم أيام الإخوان؛ إذ كانوا يحاربون النشاطات والهويات المختلفة، مثل التمثيل والموسيقى، لمنعها؛ لكن الآن عادت، الحمد لله، الأنشطة".

وأكد الفخراني، خلال كلمته، أهمية دور الثقافة والأنشطة الفنية والثقافية، وأثرها على الوعي.

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