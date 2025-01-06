فرص عمل للمصريين في البوسنة والهرسك برواتب تصل لـ 700 يورو

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن توفير فرص عمل للمصريين في دولة البوسنة والهرسك.

وتشمل فرص العمل المطلوبة في البوسنة والهرسك، التخصصات التالية:

- 10 حداد مسلح.

- 10 نجار مسلح.

- 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء.

وأوضحت الوزارة، أن الراتب الشهري يصل إلى 700 يورو بالإضافة إلى حوافز حسب الأداء، مع توفير سكن خاص بالشركة ووجبات أثناء فترات العمل.

كما تقدم الوزارة زي العمل، تدريبًا في مجال السلامة المهنية، وتأمين صحي واجتماعي، وكذلك معاش للعمال، ومدة العقد سنة قابلة للتجديد، مع بيئة عمل مع موظفين ذوي خبرات وكفاءات مهنية.

التقديم على فرص العمل مجاني ودون أي رسوم أو وسطاء من خلال الإدارة العامة للتشغيل في مقر الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 6 يناير ولمدة أسبوع.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة من جواز سفر ساري.

- شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.

- شهادة مؤهل دراسي أو محو أمية.

- خبرة 3 سنوات على الأقل.

- السن من 30 إلى 45 سنة.

- يفضل معرفة اللغة الإنجليزية.

وأكدت هبة أحمد، مدير عام التشغيل، أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة في المهن المطلوبة بسوق العمل الخارجي، مع ضمان تأهيل العمالة وتدريبها على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات الوزارة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

21 وزارة وجهة حكومية تطلب موظفين.. رابط بوابة الوظائف الحكومية

اكتشاف مصطبة طبيب ملكي من الدولة القديمة بسقارة.. نقوش ورسومات فريدة

قرار جديد من المترو بشأن مباراة الأهلي وسموحة غدًا

توضيح من "فاكسيرا" بشأن لقاح سرطان عنق الرحم.. وسعر الجرعة

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الأزهر - مستند