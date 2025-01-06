بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير قصور الثقافة

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفاعليات الجلسة العامة، اليوم الإثنين.

ويناقش المجلس، خلال جلسته العامة، طلب النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب، وتطوير قصور الثقافة.

وطلب النائبة هالة كمال وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية.

وأحال رئيس "الشيوخ"، بجلسة أمس، طلب مناقشة عامة بشأن تعزيز ثروات مصر الطبيعية إلى لجنة الطاقة والبيئة، بعد تعقيب وزير البترول على ما أثاره النواب من ملاحظات.

واستعرضت نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منها وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

وطالبت زكي الحكومةَ بإلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي، وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة؛ لا سيما في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ وأيضًا على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تقديم الحكومة إيضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك؛ بما يكفل تطوير هذا القطاع المهم لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية، وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة، لا سيما أن الله حبا مصر بالعديد من المميزات والثروات، انطلاقًا من موقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة.

وأشارت البرلمانية إلى أنه مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة؛ فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ خصوصًا أن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة، بما يعظم الدخل القومي، ومن ثمَّ تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.

وأكدت زكي تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة تختلف في خواصها، وتشمل الثروة المعدنية في مصر خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة؛ والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية، مشيرةً إلى أن خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكل الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كل مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات، تعد أمرًا حيويًّا يسعى له قطاع البترول منذ سنوات، وتشمل أيضًا الثروة المعدنية في مصر خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة؛ مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات، والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية، والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، والألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل.. وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية.

ولفتت البرلمانية إلى الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة، تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة؛ حيث تدخل في صناعات استراتيجية مهمة، من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية، وهناك أيضاً المعادن النفيسة؛ مثل الذهب والفضة والبلاتين، وتتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة وخامات الحراريات والسيراميك، وخامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.

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