القوات المسلحة تهنئ المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في البرقية: قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يطيب لي أن أبعث بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، أعاده الله عليكم وعلى الأخوة الأقباط من أبناء الوطن بموفور الخير والصحة والعافية.

وقال وزير الدفاع: أود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي تؤكد دومًا مدى ترابط وتلاحم شعب مصر بمسلميه وأقباطه يجمعهم وطن واحد وآمالًا واعدة لبناء تاريخ مصر الحديث تحت قيادة وطنية حكيمة تسعى لتوفير الحياة الكريمة لشعبها العظيم.

وأضاف: كما أنني أشيد في هذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط وجهدهم الوافر لرفعة القوات المسلحة وتقدمها بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.. بارككم الله ورعاكم وكل عام وقداستكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بنفس المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بتلك المناسبة.

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