مناقشة كتاب "تلات ستات" بمكتبة البلد.. الخميس المقبل

كتب- محمد شاكر:

تنظم مكتبة البلد ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب «تلات ستات.. سيرة من ليالي القاهرة»، من تأليف الصحفيين محمد العريان وعمر سعيد.

وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، وتناقش العمل، الكاتبة هبة عبد العليم.

وكتاب «تلات ستات»، تجربة تحكي سيرة ذاتية لعاملات استثنائيات، يضم قصصًا لحيوات مختلفة، اشتركن فقط في كونهن عاملات يعشن في قاع مدينة القاهرة، وإن كانت القصص الثلاث تبدو لسيدات عاديات، ترصد حياتهن الاجتماعية والمهنية، فإنها رغم ذلك متفردة في مشاعرها وخبراتها المكتسبة من ليالي العاصمة الموحشة.







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