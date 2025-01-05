بعد العلاج الطبيعي الخاطيء.. شقيق "أمح الدولي" يكشف آخر تطورات حالته الصحية

كتب- حسن مرسي:

كشف محمد عبدالصمد شقيق أمح الدولي، آخر التطورات الصحية التي شهدها أمح الدولي.

وقال عبدالصمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن منذ دقائق قليلة أجري أمح مجموعة أخرى من الفحوصات عند طبيب مخ وأعصاب وأتضح خلال الفحص أن طبيب العلاج الطبيعي أعطي أمح فقط حقنة مسكنة، وليست شيء آخر.

وتابع محمد عبدالصمد شقيق أمح الدولي، أن أمح خضع لما يعرف لحقن بلازمة، ومنذ شهرين أمح كما هو وتطور الموضوع لكسر وشرخ في العمود الفقري.

وأضاف محمد عبدالصمد شقيق أمح الدولي، أن الطرقعة التي أجراها لها لم تكن خاطئة، متابعا أن حالته الصحية حاليا ليس الأفضل، متابعا أن المستشفى قالت أنه يعاني من كسر في الظهر تحتاج شهرين تقريبا، ومش لقين أي حل.

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