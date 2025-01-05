الصحة: إغلاق مستشفيات "كمال شعير ومجدي سليمان" بالجيزة.. و"النيل والنوري وحواء" بالقليوبية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق مستشفيات "كمال شعير ومجدي سليمان" بالجيزة، و"النيل التخصصي وحواء للولادة والنوري التخصصي" بالقليوبية؛ لمخالفاتهم التراخيص، مع إنذار آخرين بتلافي المخالفات خلال مدة أقصاها 30 يومًا.

وبحسب بيان، جاء ذلك ضمن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والعلاج الحر بمحافظتي الجيزة والقليوبية، حيث تم المرور على 13 معمل تحليل خاص، و9 مستشفيات، و47 عيادة خاصة، و5 عيادات تخصصية و18 مركزًا طبيًا للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن لجنة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بإصدار قرارات فورية حرصًا على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية آمنة، حيث تم إغلاق كل من مستشفى كمال شعير، مستشفى مجدي سليمان، مركز إيليت للعيون، مركز ترست الطبي، مركز الماس للتجميل، معمل ساريدار للتحاليل الطبية، معمل النيل للتحاليل الطبية، معمل إيكميد، وهيمو كيور كلينيك.

كما تم إنذار مستشفى الشروق كليوباترا، ودار قدرات للنقاهة، ومعمل الحكمة بتلافي المخالفات في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، كما تم إنذار مركز كور كلينك للمخ والأعصاب، ومعمل البرج للتحاليل الطبية، ومركز الأهرام للأشعة بتلافي المخالفات في مدة أقصاها 15 يومًا.

وتابع "زكي"، في بيان اليوم، أن لجنة العلاج الحر بمحافظة القليوبية قامت بإصدار قرارات غلق لكل من مستشفى النيل التخصصي، مستشفى حواء للولادة، مستشفى النوري التخصصي، مستشفى عبد الهادي، مركز العاصمة للرعاية المركزة، معمل دار الشفاء، معمل كفر شكر للتحاليل الطبية، معمل طيبة، معمل الحياة لاب، معمل فحوصات للتحاليل الطبية، وأسنان إسكان.

وتم إنذار مركز السلام الحديث للطب النفسي وعلاج الإدمان، ومعمل البرج للتحاليل الطبية بتلافي المخالفات في مدة أقصاها 15 يومًا، وإنذار معمل الخبرة ومعمل العبد بتلافي المخالفات في مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وقال "زكي"، إن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، تواجد عمالة غير مؤهلة)، مؤكدًا حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

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