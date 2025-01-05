هل المضاعفات الطبية تدخل ضمن مفهوم الأخطاء الطبية وتستحق المساءلة؟.. مصدر يوضح

كتب - أحمد جمعة:

علّق مصدر حكومي على التساؤلات المثارة بشأن مدى إدراج "المضاعفات الطبية" ضمن مفهوم الأخطاء الطبية واستحقاقها المساءلة، وفق نصوص مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن.

وقال المصدر لمصراوي إن هناك لغطًا حول الفرق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية المعاقب عليها بالغرامة فقط، والخطأ الطبي الجسيم المعاقب عليه بالحبس والغرامة أو بإحداهما.

وأشار إلى أن المضاعفات الطبية هي إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة (4)، والتي يترتب عليها انتفاء المسؤولية تمامًا عن الطبيب، وكذا حالتي "إذا اتبع الطبيب أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة".

وأضاف المصدر أن "الخطأ الطبي" المعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الامتناع عن إجراء طبي كان يتعين اتباعه وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لقوانين النقابات المهنية أو المواثيق الأخلاقية التي يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله بالطبع وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وشدد المصدر على أن قيام المجلس الصحي بمسؤولياته في وضع جداول توصيف سيحد تمامًا من التخوفات بشأن الأخطاء الطبية.

أما "الخطأ الطبي الجسيم"، فهو الخطأ الطبي الذي يشترط فيه عدة شروط مجتمعة، وهي:

* أولًا أن يبلغ حدًا من الجسامة

* ثانيًا أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا

* ثالثًا أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز.

وذكر المصدر أن "من أبرز صور هذا النوع من الأخطاء ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية""، مؤكدًا أن الجميع أجمع على خطورة هذا النوع من الأخطاء وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز مشروع القانون الحبس في هذا النوع من الأخطاء.

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