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وكيل دفاع النواب يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

06:00 ص الأحد 05 يناير 2025

اللواء إبراهيم المصري

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كتب- نشأت علي:

تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بخالص التهاني إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً بأن اعياد المصريين فرصة للتآخي والتوحد خلف الوطن لمواجهه التحديات.

وأضاف وكيل دفاع النواب، بأن المصريين منذ فجر التاريخ، نسيج واحد لا تفرقهم أي مؤامرات مهما حاول أهل الشر بث الفرقه بين أبناء الشعب الواحد، بدعوات لا وجود لها إلا في عقولهم الخربه وأفكارهم ونفوسهم الشريرة.

وأشار إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية فرصة تتجدد فيها كافة معاني التآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم، وتتخلي فيها النفحات والأمنيات بدوام الخير والاستقرار لوطننا الغالي مصر.

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اللواء إبراهيم المصري لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد الأعياد الإسلامية والمسيحية
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