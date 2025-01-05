هل تستمر امتحانات نصف العام 2025 خلال إجازة عيد الميلاد؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحديد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص.

وأكدت الحكومة أن إجازة عيد الميلاد المجيد لن تؤثر على جداول الامتحانات المدرسية والجامعية، حيث ستُجرى الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقًا وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، التي أعدتها وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن امتحانات نصف العام الدراسي ستبدأ يوم السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025، مؤكدة أنها استكملت جميع الترتيبات لضمان انتظام سير الامتحانات.

مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الصف الثاني الثانوي: تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2025 في الفترة الأولى، وتستمر حتى الخميس 16 يناير.

الصف الأول الثانوي: تُجرى الامتحانات في الفترة الثانية من نفس اليوم، مع تخصيص نصف ساعة فاصلًا زمنيًا بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

مواعيد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي

تنطلق امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم السبت 11 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 16 يناير، مع توزيع الامتحانات على أيام متتالية لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

امتحانات المرحلة الابتدائية من الثالث إلى السادس

تبدأ امتحانات النقل لصفوف المرحلة الابتدائية من الثالث إلى السادس يوم السبت 11 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 16 يناير، وسط استعدادات شاملة لتسهيل العملية داخل المدارس.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 18 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 23 يناير، مع تشديد الرقابة لضمان سير الامتحانات بأفضل صورة ممكنة.

امتحانات المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع

أعلنت الوزارة أن امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة، بالإضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، ستُعقد قبل بدء الامتحانات الأساسية.

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