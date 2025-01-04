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قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير -(مستند)

09:02 م السبت 04 يناير 2025

المتحف المصري الكبير

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كتب- محمد شاكر:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 600 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية

وجاء تشكيل المجلس الجديد بعضوية كل من:
الأجانب:
تارو آسو- يوجي كوريهارا- الأمير سلطان بن سلمان- الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان- أمين عام منظمة السياحة العالمية (بصفته).

المصريون:
وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والمالية- مدير مكتبة الإسكندرية- الدكتور زاهى حواس- الدكتور فاروق حسنى- هشام عكاشة- محمد لطفى منصور- الإعلامى شريف عامر- غادة فتحى والى- الدكتور خالد العنانى.

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