نقيب المهندسين يوقِّع بروتوكول تعاون مع مجموعة معامل رويال لاب

كتب- محمد عبدالناصر:

وقّع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بروتوكول تعاون مع مجموعة معامل رويال لاب ويمثلها الدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وينص البروتوكول، بحسب بيان نقابة المهندسين، اليوم السبت، على التالي:

1- إعفاء المهندس المشترك بالرعاية الصحية من نسبة التحمل الخاصة به في التحاليل الأساسية لمدة 3 أشهر، وتُجدَّد.

2- تغطية كل أنحاء الجمهورية من خلال فروع معامل رويال لاب الحالية (100 فرع) على مستوى الجمهورية، مع توفير خدمة سحب العينات في كل مقرات النقابة الفرعية وأنديتها.

3- منح نسبة خصم خاصة لأعضاء النقابة غير المشتركين في الرعاية الصحية من معامل رويال لاب.

4- تقوم معامل رويال لاب بتخصيص خطوط خاصة "الكول سنتر" للرد على الاستفسارات الخاصة بالمهندسين وأسرهم 16064.

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