استعلام فاتورة كهرباء شهر يناير 2025 برقم العداد

كتب ـ محمد صلاح

مع الأيام الأولى من شهر يناير الجاري، يسعى مشتركو شركات الكهرباء بالمحافظات، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2025.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يناير 2025 برقم العداد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخطوات التي يجب على المشتركين اتباعها على مستوى جميع فروع وإدارات وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يناير 2025 برقم عداد الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير 2025

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

2- الضغط على قسم الخدمات.

3- الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

4- كتابة البيانات الخاصة، للتأكد منها: العنوان بالكامل، والمحافظة التابع لها العميل.

5- تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

6- كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

7- الضغط على زر الاستعلام.

خطة لتركيب عدادات مسبقة الدفع

تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة موسعة لتركيب عدادات حديثة مسبقة الدفع بجميع شركات توزيع الكهرباء سواء كانت كودية أو ذكية بدلًا من العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة.

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