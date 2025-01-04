دار الأوبرا تحتضن حفل إطلاق رواية "لعنة الخواجة".. 9 يناير

كتب- محمد شاكر:

تستضيف قاعة "آدم حنين" بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، حفل إطلاق رواية لعنة الخواجة للكاتب وائل السمري، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية حديثًا.

يناقش الرواية الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، ويُدير الحفل الإعلامي محمد عبده بدوي.

وتدور أحداث الرواية حول الصحفي "ناصر الحسيني"، الذي يعثر بالمصادفة على الأرشيف الكامل للمهندس المصري ذي الأصول اليونانية والفرنسية "أدريان دانينوس"، صاحب فكرة إنشاء السد العالي.

ومن خلال المزج بين التحديات التي يواجهها البطلان، تتشابك المصائر وتتطور الأحداث، مما يُتيح للقارئ الاطلاع على تاريخ مصر على مدار قرن ونصف من الزمان.

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