صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالجيزة.. تفاصيل منحة عيد الميلاد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات والمستفيدة من وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الجيزة، والذين يبلغ عددهم 31843 عاملًا بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

بدء صرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

أوضح محافظ الجيزة، أنه تم البدء في صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة والبالغ قيمتها 1000 جنيه اعتبارًا من 1 يناير الجاري ويستمر الصرف لمدة شهر من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات رئيس الوزراء بهدف دعم هذه الفئة.

وأضاف المحافظ، أن مديرية العمل تقدم خدمات الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة سواء بالكشف الطبي المجاني أو صرف العلاج والأدوية أو إجراء الأشعات والتحاليل الطبية، إلى جانب تقديم الرعاية الاجتماعية وفقًا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد المهندس عادل النجار، أهمية التنسيق والمتابعة بين مديرية العمل والبريد المصري لتسهيل إجراءات صرف المنحة وضمان حصول العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات المديرية على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.

من جانبه، أوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل بالمحافظة، أنه تم البدء في صرف منحة عيد الميلاد المجيد 2025 للعمالة غير المنتظمة اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 يناير 2025 وحتى 1 فبراير 2025؛ تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 161 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

اقرأ أيضًا:

أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. إطلاق أول تطبيق إلكتروني مهتم بالتاريخ للأطفال

انفجار بركان دوفن.. خبير يُحذر من تطور الزلازل الإثيوبية لنشاط بركاني

"التعليم" تكشف عدد مدارس التعليم الفني في عام 2024