وزير الري: مصر تتبع نهجًا تعاونيًا مع دول حوض النيل

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض ملفات عمل قطاع شئون مياه النيل والخاصة بالتعاون الثنائي مع الجهات الدولية المتخصصة في مجال المياه.

كما تم استعراض موقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية، ومجهودات مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وموقف المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه "AWARe".

واستعرض الوزير، النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسي نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية.

وأشار إلى أن مصر حريصة على دعم التنمية في دول حوض النيل وتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في دول الحوض باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول الحوض من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما تم استعراض جهود الوزارة على الصعيد الإفريقي، حيث بذلت مصر مجهودات بارزة في عامي 2023 و2024 خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والمستمرة حتى شهر فبراير 2025، حيث حرصت مصر على تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية.

كما لعبت إفريقيا بقيادة مصرية دورًا مهمًا على المستوى العالمي خلال العديد من الفعاليات الدولية والتي قدمت خلالها القارة رؤية مشتركة تدعو لتحقيق الرخاء للجميع ومستقبل آمن ومزدهر للمياه.

هذا بالإضافة للجهود المبذولة على الصعيد الدولي، حيث واصلت مصر جهودها لرفع مكانة المياه على الأجندة العالمية بالتأكيد على "الترابط بين المياه والمناخ"، وإطلاق مصر لمبادرة "AWARe" بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، حيث تهدف هذه المبادرة لخدمة الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية وتوفير تمويلات لها من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه.

ومن خلال برامج التدريب وبناء القدرات والتي يتم تنفيذها في مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي "PACWA" تحت مظلة المبادرة، ستتمكن الدول من التصدي بفعالية للتحديات المتصلة بالمياه من خلال رفع كفاءة المتخصصين الأفارقة العاملين في مجال المياه.

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