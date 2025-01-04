نشرة التوك شو| موقف اللاب توب والتابلت من تطبيق الرسوم الجمركية وحلحلة بقانون المسئولية الطبية

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب يعلق على تفتيش طائرة إيرانية في لبنان

علق الإعلامي عمرو أديب، على تفتيش دقيق لطائرة إيرانية في بيروت في دولة لبنان، وذلك بعد أن قرر ضابط لبناني في مطار رفيق الحريري الدولي، تفتيش الطائرة الإيرانية، قائلا :"دي من علامات الساعة تبقي".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الأمر كان غير ممكن أن يحدث في لبنان منذ شهرين، والتفتيش يكون بهذه الطريقة الدقيقة، مشيرا إلى أن ما حدث شيء جديد في لبنان.

طبيب: إلغاء الحبس الاحتياطي في قانون المسئولية الطبية مطلب عام

تحدث الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة عين شمس، عن قانون المسئولية الطبية.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إنه لم يكن هناك قانون للمسئولية الطبية، ونقابة الأطباء لها دور مهم في إدخال هذا القانون لمجلس النواب.

عمرو أديب يعلق على عدم مصافحة أحمد الشرع لوزيرة خارجية ألمانيا

قال الإعلامي عمرو أديب إن عدم مصافحة قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لوزيرة الخارجية الألمانية خلال زيارتها الأخيرة لدمشق مع وزير الخارجية الفرنسي ليس هو الحدث الأبرز في الزيارة.

خلال برنامجه "الحكاية"، أكد أديب أن سوريا تواجه حاليًا ضغوطًا كبيرة من مختلف الدول الغربية، والتي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة.

القومي لتنظيم الاتصالات يوضح موقف اللاب توب والتابلت من تطبيق الرسوم الجمركية

أكد محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية.

وأوضح شمروخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أن الهواتف المهربة تمثل تحديًا كبيرًا للسوق المصرية، حيث يتم بيعها بأسعار أقل بسبب عدم دفع الجمارك والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة بشكل قانوني.

حسام موافي يحذر من المسكنات: 50% من مرضى غسيل الكلى بسببها

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من المسكنات، قائلا: " 50% من مرضى غسيل الكلى بسببها".

وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد" مساء الجمعة: "المسكنات تنسف الكلى، وممنوع أخذ المسكنات دائما"، مشددا: "يجب معرفة سبب الألم وعلاجه أفضل من أخذ المسكنات".

المفتي يوضح حكم بناء الكنائس وحق الزوجة المسيحية على المسلم

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم بناء الكنائس، مؤكدا أن بيت العائلة رمانة ميزان الدولة الفاعل في المجتمع، والذي جمع أطياف المجتمع تحت مظلته.

وأكد عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد" أن بناء الكنائس أمر جائز على المستوى الديني، والمسلم مأمور أن يصل زوجته المسيحية بأهلها المسيحيين ودينها المسيحي.

صلاح دياب: الأحزاب في مصر لا تقوم بدورها الحقيقي وتم تدميرها بعد 52

أكد المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال، أن الأحزاب في مصر لا تقوم بدورها الحقيقي وتم تدميرها بعد 52، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية كان هناك حزب واحد هو الذي سيطر على الحياة الحزبية منذ 1952.

ووصف "دياب"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الأحزاب الحالية بـ"الأحزاب الكرتونية"، موضحًا أنه لم يعد هناك حزب قوي في مصر يحاسب المسئولين، وهي أحزاب شكلية، مؤكدًا أن الأحزاب القديمة كحزب الوفد موجودة في "هيكل" فقط والجريدة لا تباع أي نسخ لها.