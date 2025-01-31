فريد زهران: ترامب يتعامل بغطرسة.. حل القضية الفلسطينية موجود على أرضها

كتب- حسن مرسي:

علق فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي والمرشح الرئاسي السابق، على احتشاد الألاف من المصريين أمام معبر رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، قال زهران: "ترامب يتعامل بغطرسة وعجرفة هوا مش قدها، هذا الرجل لا يحكم منفردًا.. هناك نخب أمريكية ترى ترامب أحمق ومجنون وهيودي أمريكا في داهية".

وأضاف فريد زهران: نحن أقوياء بتماسك كل أطياف المجتمع على اختلاف توجهاته، هناك وعي عميق لدى المصريين بقضية فلسطين وجوهرها المتمثل في حق العودة لا التهجير القسري، لدينا عقول حكيمة قادرة على طرح حلول ليس من ضمنها التهجير.

وكد زهران، أن حل القضية الفلسطينية موجود على أرضها، انتقال المواطنين الفلسطينيين إلى مصر وتوطينهم يُسقط حق العودة ويُصفي القضية الفلسطينية ويُنهي حل الدولتين، وهذا كله مرفوض ولن يُسمح به.

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