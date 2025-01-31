محور لوجستي يربط الموانئ بالسكك الحديدية.. 13 صورة ترصد التشغيل التجريبي لمحطة "تحيا مصر"

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كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن وزارة النقل، الجمعة، إنه في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تم تنفيذ محطة تحيا مصر لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية، وكذلك بمناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز النقل متعدد الوسائط بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية لزيادة حجم التداول.

تشغيل تجريبي لقطارات البضائع

بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر في يناير، حيث تم تسيير رحلات ذهاب وعودة لقطارات البضائع بين ميناء أكتوبر الجاف والمحطة بميناء الإسكندرية، وتتولى شركة المجموعة المصرية تطوير البنية الفوقية للمحطة وإدارتها وتشغيلها، حيث تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، وتضم أربعة خطوط سكك حديدية بإجمالي أطوال 1310 أمتار، مما يمكنها من شحن قطارات بطول 600 متر وبمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة.

تهدف محطة تحيا مصر إلى ربط الموانئ الجافة والبحرية والمناطق اللوجستية، مما يجعلها البوابة الشمالية للمحور اللوجستي الذي يربط الإسكندرية بالعين السخنة مرورًا بميناء 6 أكتوبر الجاف، ويساهم المشروع في زيادة حجم المنقول عبر السكك الحديدية، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وتعزيز منظومة النقل الأخضر بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية، إلى جانب تقليل تكدس الشاحنات عند بوابات الموانئ، ما يسهل حركة الدخول والخروج.

من المخطط أن تبدأ المرحلة الأولى من التشغيل بتوفير 1 إلى 3 قطارات أسبوعيًا، لتصل تدريجيًا إلى 3-5 قطارات يوميًا بسعة 250 حاوية مكافئة، وستشمل الوجهات الرئيسية للمحطة ميناء دمياط، ميناء 6 أكتوبر الجاف، العاشر من رمضان، ميناء بورسعيد، وميناء السخنة، مما يعزز كفاءة منظومة النقل والتجارة.

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