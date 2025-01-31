مصطفى بكري: مصر لن تخضع للابتزاز وإذا قالت كلمتها فاستمعوا لها

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، الشعب المصري والأمة العربية أمام مشهد تاريخي يتمثل في احتشاد آلاف من المصريين أمام معبر رفح من أجل رفض مخطط التهجير الذي تحاول الإدارة الأمريكية متمثلة في دونالد ترامب فرضه بالقوة مصر والأردن.

وأضاف بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": "النهاردة احنا أمام مشهد تاريخي، وهو احتشاد عشرات الألوف من المصريين أمام معبر رفح ليقولوا بوضوح ان مخطط التهجير مرفوض وسيسقط تحت أقدام الشعب المصري، المشهد النهاردة بيقول ان الشعب المصري كله رجال ونساء غني وفقير، كلهم صف واحد ووقفة رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع مقدم "حقائق وأسرار": "مصر مش بتتهدد واحتشاد الآلاف أمام معبر رفح رسالة لإسرائيل وأمريكا، إذا قالت مصر كلمتها فاستمعوا لها، مصر لن تخضع للابتزاز".

وأكمل: "النهاردة مفيش مؤيد ومعارض، لأن الجميع يدرك أبعاد المخطط والمؤامرة على مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيواجه ومعاه الجيش المصري والشعب المصري أخطر تحدي في تاريخ مصر الحديث، وأخطر تهديد يواجه القضية الفلسطينية من 48 لحد النهاردة".

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