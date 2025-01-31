حزب إرادة جيل: الحشود أمام معبر رفح تأكيد بأن مصر خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية

كتب-عمرو صالح:

قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن الحشود الشعبية أمام معبر رفح التي حضرت منذ صباح اليوم الجمعة تؤكد أن مصر خط الدفاع الأول للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أنها تعد قضيتها الأولى منذ نكبة 1948 .

وأوضح الفحام خلال تصريحاته لمصراوي أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها مؤخرا والتي كانت تفيد بطلبه لجوء الفلسطينيين بدول الجوار وتصفية القضية الفلسطينية لن تحدث حتى يرث الله الأرض وما عليها ولن يقبل أي طرف من الأطراف بتصفية القضية.

وتابع: الرئيس الأمريكي واهم وبعيد بكثير عن أرض الواقع حيث أن مصر والمصريين لن يقبلوا بذلك الأمر مهما حدث.

واختتم الفحام حديثه داعيا جموع الشعب المصري بالإلتفاف ودعم القيادة السياسية في موقفها من حرب غزة و التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية .

وشهد معبر رفح البري اليوم الجمعة إصطفافا شعبيا كبيرا للتعبير عن رفض الشعب المصري لتصفية القضية ودعم الأشقاء الفلسطنيين خلال حربهم مع دولة الكيان الصهيوني.

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