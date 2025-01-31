بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام ببورسعيد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد السلام بمحافظة بورسعيد.

ويلقي خطبة الجمعة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء حول "الحال أبلغ من المقال"، ويتلو القرآن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد السلام بمحافظة بورسعيد، وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، ومحافظ بورسعيد، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية، بالتزامن مع انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "الحال أبلغ من المقال"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.





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