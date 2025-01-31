درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة 31 يناير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إنه يسود الساعات المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة الصغرى اليوم الجمعة، كما يلي:

- القاهرة الكبرى: 12 درجة مئوية.

- جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 11 درجة مئوية.

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