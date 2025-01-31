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بعد زيادتها.. قيمة وموعد صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة والتراحيل

05:00 ص الجمعة 31 يناير 2025

العمالة غير المنتظمة

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كتب- محمد أبو بكر:

يترقب العديد من المواطنين موعد صرف منحة رمضان الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، مع اقتراب حلول شهر رمضان 2025،حيث يتبقى فقط أيام قليلة على بدء صرف المنحة التي تهم فئتين من العمالة.

موعد صرف منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المنحة ستُصرف في توقيت متزامن مع بداية الشهر الكريم، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة قيمة المنحة لتلبية احتياجات العمالة

يذكر أن محمد جبران، وزير العمل، أعلن عن رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، حيث كانت تُقدر سابقًا بـ500 جنيه، وتم زيادتها إلى 1000 جنيه.

المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة

وتوفر وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ست منح سنوية تشمل:

- منحة شهر رمضان.

- منحة عيد الفطر.

- منحة عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف.

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة عيد العمال.

- وثائق التأمين الجماعي للعمالة غير المنتظمة.

وكان وزير العمل، كشف عن إصدار الوزارة لوثائق تأمين جماعي مخصصة لعمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة توفر تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، بالإضافة إلى تغطية تكاليف العلاج التي تصل إلى 20 ألف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقدم أيضًا منحًا مالية إضافية في بعض الحالات الاستثنائية، مثل دعم العمليات الجراحية بمبالغ تصل إلى 5 آلاف جنيه، وصرف 50 ألف جنيه في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، فضلاً عن منح 2000 جنيه عند الزواج.

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