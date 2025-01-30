مراكب الشمس تكشف أسرار الفراعنة.. المتحف المصري الكبير يعرض أبرز اكتشافات القرن العشرين

كتب- محمد أبو بكر:

تواصل وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الجهات المختصة، استكمال التجهيزات النهائية لـ المتحف المصري الكبير، تمهيدًا للافتتاح الرسمي المرتقب.

وتشمل استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير، تنفيذ عرض تجريبي لمنطقة مراكب الشمس، في إطار الجهود المستمرة لتقديم تجربة ثقافية وأثرية متكاملة للزوار.

ضمن خطط التحضير، شهد المتحف المصري الكبير افتتاحًا تجريبيًا لـ 12 قاعة عرض، فيما لا تزال القاعات الرئيسية، وعلى رأسها قاعة الملك توت عنخ آمون، بانتظار الافتتاح الرسمي خلال الاحتفالية الرئاسية المقررة.

مراكب الشمس: أحد أهم الاكتشافات الأثرية

تعد مراكب الشمس، التي اكتشفها عالم الآثار المصري كمال الملاخ عام 1954، من أبرز الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين، ووجدت هذه المراكب في الجهة الجنوبية للهرم الأكبر، مخبأة داخل حفر مستطيلة يتجاوز طولها 30 مترًا، وكانت تحتوي على قطع مركب خشبي مصنوع من خشب الأرز المستورد من جبل لبنان.

إعادة البناء والترميم

تم العثور على المراكب مفككة إلى 651 قطعة أثرية، موزعة بعناية داخل 13 طبقة، وتم ترميمها وإعادة تجميعها على مدار 25 عامًا، على يد الخبير المصري أحمد يوسف مصطفى، وبلغ طول المركب بعد ترميمه 43.4 مترًا، وعرضه 5.9 مترًا، ليصبح واحدًا من أضخم المراكب الأثرية المكتشفة على الإطلاق.

نقل مراكب الشمس إلى المتحف المصري الكبير

في أغسطس 2021، جرت عملية نقل مراكب الشمس من موقعها بمنطقة الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، باستخدام عربة ذكية مستقدمة من بلجيكا، وتمت العملية بنجاح دون الحاجة إلى تفكيك المركب، حفاظًا على سلامته الأثرية.

استخدام مراكب الشمس في في الطقوس الجنائزية بالعقيدة المصرية القديمة

تعود مراكب الشمس إلى ما يزيد عن 5000 عام، وكانت تستخدم في الطقوس الجنائزية للملوك، إذ اعتقد المصريون القدماء أنها وسيلة لرحلة الملك في الحياة الأخرى.

عدد المراكب وأهميتها

تم اكتشاف سبع حفر تحتوي على مراكب شمسية، خمس منها تتبع هرم الملك خوفو، واثنتان أخريان بالقرب من أهرام الملكات.

رمزيتها الدينية

في المعتقدات المصرية القديمة، كانت مراكب الشمس ترمز إلى رحلة الإله رع عبر السماء، حيث يجوب بها النهار، ثم يعبر البحر السماوي ليلًا، في دورة تعكس مفاهيم الحياة والموت والبعث.

اقرأ أيضًا:

مفتي الجمهورية لـ "مصراوي": الأمن نعمة عظيمة.. وهذه رسالتي للشعب بشأن الشائعات

توقعات طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: برودة والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات