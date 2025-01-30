متحدث الصحة يكشف تكلفة المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الصحية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا منذ عام 2014، حيث ارتفعت موازنة القطاع الصحي بشكل كبير لتصل إلى 319 مليار و500 مليون جنيه في عام 2024.

خلال مداخلة هاتفية للدكتور حسام عبد الغفار عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن هذه الزيادة تعني أن موازنة الصحة ارتفعت بمقدار أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحسين الخدمات الصحية.

وأوضح أن هذه الزيادة في الموازنة ساهمت في تحسين الخصائص السكانية بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى انخفاض أعداد المواليد مقارنة بالأعوام السابقة كأحد أبرز مؤشرات هذا التحسن.

وأضاف أن إجمالي ما تم إنفاقه على المنظومة الصحية خلال العشر سنوات الماضية تجاوز تريليون جنيه، مما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في القطاع.

وتطرق المتحدث الرسمي إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن تكلفة المرحلة الأولى فقط من هذا المشروع تجاوزت 51 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الخدمات الصحية لتلبية احتياجات المجتمع المصري.

وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الزيادة في موازنة الصحة في دعم هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في بناء منظومة صحية متكاملة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

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