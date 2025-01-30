توقعات طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: برودة والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الساعات المقبلة طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الأمواج تكون خفيفة إلى معتدلة على البحر المتوسط وارتفاعها من 1 إلى 1.5 متر، وتكون كذلك على البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع يتراوح من 1 إلى 2 متر.

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

جاءت درجات الحرارة الصغرى اليوم، كما يلي:

- القاهرة الكبرى: 13 درجة مئوية.

- الوجه البحري ومدن القناة: 12 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 11 درجات مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 12 درجة مئوية.

فيما جاءت درجات الحرارة العظمى اليوم، كما يلي:

- القاهرة الكبرى: 22 درجة مئوية.

- الوجه البحري ومدن القناة: 21 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: 20 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 22 درجات مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 23 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 27 درجة مئوية.

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