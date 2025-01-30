صور.. رئيس جمهورية كينيا يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بقدراتها المتطورة

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كتب- محمد سامي:

استقبل اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا الشقيقة، ووفد كينيا رفيع المستوى، يرافقه المهندس شريف مجدي الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الخطوات الناجحة، التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز أوجه الشراكة والتعاون وزيادة حجم التجارة البينية مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وخلال اللقاء، تم بحث تعزيز آليات التعاون والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية كينيا الشقيقة، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كل المجالات الصناعية والاقتصادية، وفتح منافذ جديدة للتصدير في إفريقيا.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات المشتركة بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون من خلال فتح مجالات جديدة لكل مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، لافتًا إلى اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية كينيا الشقيقة إحدى دول حوض النيل.

وخلال تفقده، معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب رئيس جمهورية كينيا، عن إعجابه بالتقنيات التصنيعية المتطورة بمنتجات الهيئة من المركبات المدرعة وناقلات الجنود وسيارات مكافحة الحرائق ونقل الأموال وسيارات ماكينات ATM والمراكز التكنولوجية المتنقلة وغيرها من المنتجات الحديثة.

وأكد حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر في كل المجالات الصناعية والتنموية، مشيرًا إلى اعتزازه بهذه الزيارة للهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، لافتًا إلى أهمية تنسيق الجهود مع الهيئة لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب عن تقدير جمهورية كينيا الكبير لمصر ولدورها الرائد في القارة الإفريقية، ومجهوداتها لتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خصوصًا في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الإفريقي المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية.

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