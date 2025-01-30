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رئيس الوزراء يتوجه إلى بغداد ليترأس الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية

08:15 ص الخميس 30 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى العاصمة العراقية "بغداد".

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء مع نظيره العراقي الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه وفقًا لجدول أعمال الزيارة سيترأس الدكتور مصطفى مدبولي ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، جلسة مباحثات موسعة للتباحث حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضاف أن رئيسي وزراء مصر والعراق سيترأسان كذلك منتدى اقتصاديا سيجمع عددًا كبيرًا من رجال الأعمال في البلدين؛ لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة.

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