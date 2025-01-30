شبورة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وأفادت هيئة الأرصاد، بحسب بيانها، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

حالة الطقس اليوم

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الجمعة والسبت القادمين

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس الجمعة 31 يناير 2025، والسبت 1 فبراير 2025 تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن طقس الجمعة والسبت القادمين، تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد والثلاثاء القادمين

وتابعت أن حالة الطقس من الأحد 2 فبراير وحتى الثلاثاء 4 فبراير 2025، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"

رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان

السيسي يوافق على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

مفتي الجمهورية لمصراوي: أعيش "في ظِل أمي".. وهذه رسالتها لي بعد تولي منصبي