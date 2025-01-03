صلاح دياب: المجتمع ينظر لرجال الأعمال بغضب وليس بإنصاف

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال، إن نظرة المواطنين والمجتمع لرجال الأعمال هي نظرة تاريخية ويتم وضع عليهم حراسات وتأمين شديد، مؤكدًا أن هناك رجال أعمال الفترة الحالية ينظر إليهم بغضب من المجتمع وليس بإنصاف، لافتًا إلى أن رؤوف غبور من أذكى رجال الأعمال ويقوم بشغل مميز وهو من أدخل "التروسيكل" مصر وهي وسيلة نقل مهمة جدًا.

وأضاف "دياب"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لابد أن نفتخر برجل الأعمال أحمد عز وصناعته في الحديد، متابعًا: "ياريت عندنا رجال أعمال مميزين زي دول لهم أعمال وله مصانع وشركات تشغل العمال المصريين".

وشدد على أن رجل الأعمال نجيب ساويرس لديه رؤية ورجل أعمال مميز جدًا ردود أفعاله صعيدية ويتمسك بالعمال جدًا وهي ميزة كبيرة جدًا، متابعًا: "رجل صعيدي وينصف العمال لكنه يغضب كثيرًا".

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