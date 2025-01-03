صلاح دياب: زيادة أسعار البترول بشكل تدريجي أمر طبيعي

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال، إن قرارات صندوق النقد الدولي تتحدث عن القصور الموجود في الميزانية المصرية، موضحا أنه ليس باقتصادي لكي يعلق على القرارات التي يصدرها الصندوق.

وعن أسعار البترول في مصر، شدد "دياب"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن البلد الكبرى المصدرة للبترول وهي السعودية سعر البنزين بها يعادل ـ36 جنيه مصري وفي الإمارات يصل سعره إلى 45 جنيه، مؤكدًا أن الفرق بين السعر العالمي والسعر المحلي في البنزين كبير جدًا.

وأوضح أن هناك تدرج لرفع سعر المواد البترولية للوصول ليكون مقارب للسعر العالمي، مؤكدًا أن هناك زيادة تحدث في أسعار البترول كل فترة وهو أمر طبيعي.

اقرأ أيضًا:

شبورة كثيفة صباحا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

وزير الكهرباء: خطة عاجلة لتعزيز كفاءة منظومة التوليد وخفض استخدام الوقود