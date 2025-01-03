شيخ الأزهر يرأس وفدًا رفيع المستوى للتهنئة بعيد الميلاد بالكاتدرائية غدا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



يرأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في الـ 11 من صباح غد السبت، وفدا رفيع المستوى لزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ويتكون الوفد من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وقيادات من الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر أن يستقبل الوفد لدى وصوله، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وبعض قيادات الكنيسة الإنجيلية.

واعتاد فضيلة الإمام الأكبر على زيارة قداسة البابا تواصروس بمقر الكاتدرائية لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كل عام، ويزور قداسة البابا تواضروس مشيخة الأزهر للتهنئة بعيدي الفطر والأضحى.

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