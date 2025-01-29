تامر أمين يعلق على محادثة محمد رمضان مع "ChatGPT": يجيد صناعة التريند

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي تامر أمين، على مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، حول محادثة صوتية له مع تطبيق الذكاء الاصطناعي شات "ChatGPT".

وقال تامر أمين، خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”: لا يمكن لأحد الاختلاف على موهبة محمد رمضان الفنية، حتى الذين يتنقدون سلوكياته.

وأضاف أمين: الفيديو الذي نشره محمد رمضان "فكرة مجنونة حلوة، زى القصة الأسطورية بتاعة زمان اللى كان بيتقال فيها يا مرايتى يا مرايتى قوليلى مين أحلى منى".

وأكد أمين أن رمضان يجيد لفت النظر وتصدر التريند.

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، محادثة صوتية مع تطبيق الذكاء الاصطناعي شات "ChatGPT" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ووجه رمضان سؤالًا لـ "ChatGPT" عن من هو "نمبر وان" في الموسيقى والتمثيل في الوطن العربي، وأجاب "ChatGPT": "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد مصر في الوطن العربي سواء في الموسيقى أو التمثيل هو رمز النجاح والتأثير الكبير".

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