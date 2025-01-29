برلماني: وزير الشؤون النيابية قدم تقريرًا جامعًا شاملًا أمام الأمم المتحدة عن تعزيز حقوق الإنسان

نشأت علي

قال النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، إن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المراجعات الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نجح في إبراز الجهود المصرية الكبيرة والملموسة في ذلك الملف.

وأكد النائب محمود الصعيدي أن التقرير الذي استعرضه المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، جاء جامعًا مانعًا لكافة التساؤلات حول الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية في ذلك الملف، لافتًا إلى أن وزير الشؤون النيابية أكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والدولية.

وأوضح أن وزير الشؤون النيابية تطرق خلال عرضه إلى العديد من النقاط الهامة، منها منظومة العدالة الجنائية، حيث أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور. كما أشاد بتسليط الوزير الضوء على ما قدمته مصر لملايين اللاجئين الأجانب، وصدور قانون مؤخرًا لتنظيم تواجدهم داخل البلاد.

وأشاد النائب بالتقدم الذي حققته الدولة في مجالات الحريات، مثل تعزيز حرية التعبير وتفعيل دور المجتمع المدني، لا سيما أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة برسالتها في تحقيق العدالة والمساواة للجميع، مؤكدًا أن الوفد المصري أثبت للجميع بالدليل والبرهان القاطع حرص الدولة على الالتزام بالمعايير الدولية في حقوق الإنسان.