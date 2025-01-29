مفتي الجمهورية لمصراوي: أعيش "في ظِل أمي".. وهذه رسالتها لي بعد تولي منصبي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: نادر نبيل:

كشف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، طبيعة علاقته بأسرته خاصة والدته، والرسالة التي نقلتها له بعد أن تولى منصبه يوم 13 أغسطس الماضي، خلفا للدكتور شوقي علام.

وقال مفتي الجمهورية في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا: "والدتي ليست أمي فحسب ولكن هي أختي وبنتي وصديقتي، ولا أعصي لها أمرًا حتى ولو كان على غير رغبتي، إلا أنني حريص على إرضاء المولى عز وجل فيها وأجد في ذلك الخير الكثير".

وتابع مفتي الجمهورية" منذ صغري وفي اللحظات الأولى لنا في الحياة ربتني أمي أنا وشقيقتي تربية صحيحة بعيدا عن أي شيء، وأنا يوميا لازم أكلمها مرتين ولفترات طويلة و٨٠ أو ٩٠ ٪؜ من هذه المكالمات دعوات من القلب، أنا حتى الآن ما زلت عايش في ظِل أمي، وربنا يديمها نعمة علي هي وشقيقتي وآل بيتي".

وعن الرسالة التي قالتها والدة مفتي الجمهورية له بعد توليه منصبه، قال عياد: قالت لي: "ما تقلقش طالما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختارك يبقى هيعينك".

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