ننشر برنامج ندوات وفعاليات اليوم السادس لمعرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

تستضيف الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن برنامج اليوم السادس للنشاط الثقافي، الذي سيُقام يوم الأربعاء 29 يناير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

القاعة الرئيسية

الساعة: ١٢ ظهراً، ندوة "المتاحف المصرية المتخصصة" يشارك فيها: د. الطيب عباس - د. عیسی زیدان - د. ميسرة عبد الله تدير الندوة الإعلامية هدى عبد العزيز.

الساعة: ٢ ظهراً، ندوة "الجهود التطبيقية للهندسة الوراثية لدى أحمد مستجير" يشارك فيها؛ د. حامد عبد الرحيم عيد - د. عبد اللطيف هشام - د. محمد العوضي، تدير الندوة: الإعلامية مروة الشبراوي.

الساعة: ٤ عصراً، ندوة "هل نحن على أعتاب حرب عالمية ثالثة؟" يشارك فيها سيد جبيل، يدير اللقاء: الإعلامي تامر حنفي.

الساعة: ٦ مساءً، ندوة "الثقافة الأفريقية والأفروسنترك" يشارك فيها اللواء د. طارق طه - د. علاء الدين شاهين - د. هبة جمال الدين، يدير الندوة: د. السيد فليفل.

القاعة الدولية

الساعة: ١٢ ظهراً، ندوة "قوى الكلمات.. مناقشة مع المؤلفة التشيكية رادكا دنماركوفا" يدير الندوة: د. خالد البلتاجي.

الساعة: ٢ ظهراً، لقاء مع د. محمد صابر عرب - د. ممدوح الدماطي، يدير الندوة: محمد بغدادي.

الساعة: ٣:٣٠ عصراً، ندوة "الدور العماني والمصري في دعم الثقافة والإنتاج الفكري" يشارك فيها د. أسامة طلعت - د. محمد الشعيلي - د. نبهان الحراصي، يدير الندوة: د. شريف شاهين.

الساعة: ٤:٣٠ عصراً، ندوة "فهارس المقامات والألحان (موسيقيون مصريون في عمان)" يشارك فيها إبراهيم المنذري - د. عصام الملاح - علي الحجار محمد مصطفى - مسلم الكثيري.

الساعة: ٦ مساءً، ندوة "البرازيل القوة الاقتصادية بأمريكا اللاتينية" يشارك فيها سفير البرازيل في القاهرة د. محمد أحمد مرسي - السفير وائل أبو المجد، تدير الندوة: الإعلامية منى الدالي.

قاعة المؤسسات

الساعة: ١٠:٣٠ صباحاً، أصبوحة شعرية ينظمها اتحاد كتاب مصر، يشارك فيها: البيومي عوض - سامح القدوسي - السيد أبو الوفا - السيد داود، طارق بركة - عبد الناصر عبد المولى - محمد الوكيل - محمود يحيى، مدحت منير - مصطفى عبد الباقي - ناصر دويدار - نبيل مصيلحي نجوى عبد العال - هشام الشناوي.

الساعة: ١٢ ظهراً، "ثقافة التطوع وتعزيز القيم الإيجابية" يشارك فيها، د. أيمن عبد الوهاب - د. عبد الله الباطش، د. عمرو الورداني - د. سالي عاشور، تدير الندوة: د. أسماء فؤاد (المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية).

الساعة: ١٢ ظهراً، ندوة "الشخصية المصرية" يشارك فيها: د. عادل الجندي - د. عمرو سليمان محمد علي خير - د. نسرين حسام الدين تدير الندوة: يسر فلوكس (معاً المؤسسة العربية للإعلام والثقافة)، يدير الندوة: ثروت سليم.

الساعة: ٢:٣٠ ظهراً، ندوة فيلم «مدرسة أبدية» إخراج: نانسي كمال - مدير التصوير: نبيل سمير، يشارك فيها: إكرام نصحي سوزان رمسيس ويصا واصف، تدير الندوة: رانيا رياض (دار الأوبرا المصرية).

الساعة: ٥ مساءً، "المائدة المستديرة الثالثة: علاقة الفن التشكيلي بالأحداث القومية" يشارك فيها: المثال: د. أحمد عبد العزيز، الناقد الفني: د. مصطفى سلطان.

قاعة الصالون الثقافي

اليوم الثالث: "مصطفى ناصف وأسئلة الثقافة العربية" الكلمات الافتتاحية: د. أحمد بهي الدين - د. أحمد مجاهد - حمدي مصطفى ناصف، د. حنان كامل - د. سامي سليمان أحمد (منسق).

الساعة: ١٢ ظهراً، الجلسة الأولى "أسئلة القراءة" يشارك فيها د. سامي سليمان أحمد - د. سيد إبراهيم - د. عبد الرحيم دقون (المغرب)، يدير الجلسة: د. علي حرب.

الساعة: ٢ عصراً، الجلسة الثانية "تجليات التأويل ودلالاته في تجربة مصطفى ناصف" يشارك فيها: بسمة عروس (تونس) - د. عبد الفتاح يوسف - د. محمد عبد الباسط عيد، د. المهدي مستقيم (المغرب)، يدير الجلسة: د. سيد إبراهيم.

الساعة: ٤ عصراً، الجلسة الثالثة "التأويل إشكاليات دائمة وقضايا مربكة" يشارك فيها: د. علاء الجابري - د. علي حرب (لبنان) - د. محمد عبد السلام كامل - د. هدى عطية، يدير الجلسة: د. عبد الفتاح يوسف.

الساعة: ٦ مساءً، الجلسة الرابعة "تجربة التأويل عند مصطفى ناصف أبعادها الإنسانية والاجتماعية وشهادات عليه" د. حسن طلب - د. سعيد المصري - د. عادل ضرغام، تدير الجلسة: د. هدى عطية.

الساعة: ٧:٣٠ مساءً، "الحصاد" د. سامي سليمان أحمد.

قاعة فكر وإبداع

الساعة: ١٢ ظهراً، ندوة "فنون الإقناع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي" لـ د. نسمة إمام سليمان يناقشه: د. صابر سليمان عسران - د. علي فهمي البيومي، تدير الندوة: نادية البنا.

الساعة: ١:٣٠ ظهراً، ندوة "رحم العالم" لـ د. شيرين أبو النجا، يناقشه: د. مي التلمساني - ميرهان فؤاد، يدير الندوة: د. أحمد إبراهيم الشريف.

الساعة: ٣ عصراً، ندوة "رأيت العالم من الجانبين" لـ د. رامي جلال، يناقشه: حلمي النمنم - هاني لبيب، تدير الندوة: د. دينا عبد الكريم.

الساعة: ٤:٣٠ عصراً، ندوة "حلق صيني لا ترتديه ماجي" لـ د. ضحى عاصي، يناقشه: د. خيري دومة - سلوى بكر، يدير الندوة: أحمد المرسي.

الساعة: ٦ مساءً، ندوة "الهامسون" لـ هالة البدري، يناقشه: د. حسام جايل - سناء صليحة، تدير الندوة: د. رشا صالح.

قاعة العرض

الساعة: ١٢ ظهراً، ندوة "محادثات حول الميكانيكا والحركة المكانية" ترجمة وتحقيق د. محمد أسعد عبد الرؤوف، يدير الندوة: د. محسن عوض زهران.

الساعة: ٢ ظهراً، ندوة "حافظ وشوقي" لـ حسين بكري، يناقشه: د. أحمد صلاح هاشم، يدير الندوة: عبد السلام فاروق.

الساعة: ٤ عصراً، ندوة "حركة النشر النقدي للنصوص بين المستعربين والمشارقة" تأليف: د. أيمن فؤاد سيد، يناقشه: د. أنس الفقي، تدير الندوة: د. نورا عبد العظيم.

الساعة: ٦ مساءً، ندوة "املامسة السماء هكذا" تأليف: مصطفى سمير، يناقشه: شعبان البوقي.

قاعة ديوان الشعر

الساعة: ٢ ظهراً، الأمسية الأولى، يشارك فيها: أحمد اللاوندي - أحمد جمال مدني - أحمد عواد - جعفر أحمد حمدي - خلود المعصراوي - رانيا النشار - سالم أبو شبانة - ساندرا نبيل - مجدي أبو الخير - محمد زين العابدين، تدير الأمسية: نانسي إبراهيم.

الساعة: ٤ عصراً، لقاء مع الشاعر الإسباني فرانسیسکو سولار، تحاوره: أسماء جمال عبد الناصر.

الساعة: ٥ مساءً، لقاء مع الشاعر التونسي منصور مهني، يحاوره: أحمد فضل شبلول.

الساعة: ٦ مساءً، الأمسية الثانية، أحمد العجمي (البحرين) - أحمد الفلاحي (اليمن السويد) - أشرف البولاقي - أمجد ريان - شيرين العدوي - عبد الرحمن مقلد - عزمي عبد الوهاب - عمرو الشيخ - كمال أبو النور - مراد القادري (المغرب) - يونس عبد السلام، يدير الأمسية: هشام محمود.