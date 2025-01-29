"نديم" يُحيي حفلًا فنيًا بالغوري ضمن فعاليات الثقافة.. غدًا

كتب- محمد شاكر:

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا غنائيًا جديدًا يحييه المطرب يحيى نديم وفرقته، وذلك غدًا الخميس الموافق 30 يناير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يُعد يحيى نديم أحد أبرز نجوم مشهد الأندرجراوند والفرق المستقلة في مصر. أسس فريق "عمدان النور" عام 2011، والذي اشتهر بتقديم أغنيات تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر ومبتكر. من أشهر أعمال الفريق أغنية "جبتلي صاحب وحبيته، زقني في المترو زقيته"، التي حققت نجاحًا واسعًا وأصبحت من الأغاني المفضلة لدى الشباب.

تميز نديم بموهبة موسيقية، درس في كلية التربية الموسيقية وكان من أوائل دفعته. بدأ مشواره الغنائي في المرحلة الإعدادية من خلال العروض المسرحية والمسابقات الغنائية. لاحقًا، التحق بدار الأوبرا المصرية حيث شارك في فرق الكورال الأوبرالي، كما عمل ضمن فرقة "عبدالوهاب" للموسيقى العربية خلال دراسته الجامعية.

كانت أغنية "سيرة الأراجوز" علامة فارقة في مسيرته مع فريق "عمدان النور"، حيث لاقت صدى واسعًا وعززت مكانته كأحد أبرز نجوم الموسيقى المستقلة في مصر.