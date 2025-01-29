اليوم.. ندوتان بجناح الأزهر في معرض الكتاب: "المراهنات الإلكترونية" و"البلاغة القرآنية"

القاهرة - أ ش أ:

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية .. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية"، يحاضر فيها أبواليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، والدكتور فياض عبدالمنعم أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، ويدير الندوة الإعلامي حسن الشاذلي.

كما يعقد جناح الأزهر ندوة أخرى بعنوان "البلاغة القرآنية.. الإعجاز ورد الشبهات"، يشارك فيها عدد من الأساتذة في مجال البلاغة والإعجاز القرآني، وهم محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعبدالحميد مدكور أمين عام مجمع اللغة العربية، ونهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ومستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ويدير الندوة الإعلامي عاصم بكري.

ويشارك الأزهر الشريف، للعام التاسع على التوالي، بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 ؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.