عروض فنية وأغاني على المسارح المكشوفة بمعرض الكتاب تُبهر الجمهور

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهد مسرح "بلازا 1" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عرضًا مميزًا لذوي الهمم بعنوان "بنكمل بعض"، تضمن عروض الأراجوز التي قدمها المركز القومي لثقافة الطفل.

كما قدم قطاع الإنتاج الثقافي عرضًا موسيقيًا مميزًا لفرقة الشمس تحت إشراف الدكتورة شيرين البياع، حيث أمتعت الفرقة الجمهور بمجموعة من الأغاني الشهيرة مثل "فيها حاجة حلوة"، "حيرت قلبي معاك"، "الحلوة دي"، و"أصابك عشق"، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الأخرى التي لاقت إعجاب الحضور.

وفي مسرح "بلازا 2"، قدمت وزارة التربية والتعليم عروضًا فنية للأطفال من محافظة الإسماعيلية، شملت "سجل حلمك في عيد الطفولة"، وعروضًا لطلاب رياض الأطفال من مدرسة السلام التجريبية للغات، وعرضًا دراميًا بعنوان "الإخلاص لله سر النجاة" من تأليف وإخراج سماح أحمد، وأداء طلاب مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات. كما شملت العروض استعراض الشمندورة، إلقاء شعر من طلاب سمية محمد عبد الحي وبيجاد أحمد محمود، وعرضًا تمثيليًا بعنوان "مونودراما وجدتها" من تأليف محمد زين وإخراج سماح أحمد.

أيضًا، قدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عروضًا فنية رائعة أبهرت الجمهور وحققت إعجابًا كبيرًا.

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