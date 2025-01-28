محمد صلاح نموذج مشرّف.. مفتي الجمهورية يكشف علاقته بكرة القدم| خاص

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- نادر نبيل:

كشف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، علاقته بتشجيع وممارسة كرة القدم، قبل وبعد جلوسه على كرسي مفتي الديار المصرية، والذي تولاه في الـ 12 من أغسطس الماضي خلفا للدكتور شوقي علام.

وقال مفتي الجمهورية في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا: "في السابق كنت أشجع وأمارس كرة القدم حينما كنت طالبا وحتى منتصف مرحلة الدراسات العليا، واقتصر الأمر بعد ذلك على التشجيع فقط، ولم يعد لدي وقت لذلك".

وتابع مفتي الديار المصرية: "قبل أن أتولى المنصب كنت أشاهد اللاعب محمد صلاح، وبعد ذلك أصبحت أتابع أخباره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونتمنى له ولكل مصري التوفيق والسداد وهو نموذج مصري مشرّف أخلاقيًا ورياضيًا وهو يمكن أن يؤثر في كثير من الشباب بأعماله الخيرية داخل مصر وخصوصا في قريته بالغربية، ندعو له بمزيد من التوفيق".

وقال مفتي الجمهورية: "لم أحصل على إجازات منذ أن توليت المنصب، وحال توافر وقت لدي في المنزل أقوم بإنجاز بعض المهام الخاصة بالعمل، وأجلس بعضا من الوقت مع الأولاد، وأؤدي الصلاة في المسجد المقام أسفل المنزل، وكذلك أقوم بزيارة شقيقتي ووالدتي بمحافظة كفرالشيخ وأتواصل مع بعض زملائي".

وحول علاقته بوالدته، قال مفتي الجمهورية: "أنا أعيش في ظل أمي، أهاتفها يوميا من مرتين لثلاثة، و80% من هذه المكالمات تدعو لي دائما بالتوفيق والسداد".

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