إعلان

"كليوباترا".. نوع مانجو جديد في الأسواق- صور

03:04 م الثلاثاء 28 يناير 2025

نوع مانجو جديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

أعلن معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية في بيان له، اليوم الثلاثاء، تسجيل صنف جديد لمحصول المانجو تحت مسمى "كليوباترا" والذي تم إنتاجه من قسم بحوث تربية الفاكهة الاستوائية بمعهد بحوث البساتين.

يأتي ذلك وفقا توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بضرورة التوسع في إنتاج المزيد من محاصيل الفاكهة وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين إن صنف مانجو كليوباترا تم تسجيله من قبل لجنة تسجيل الأصناف النباتية وطبقا للقرار الوزاري رقم 463 لسنة 2024، مشيرا إلى أنه صنف تم إنتاجه من أشجار بذرية في محافظة الجيزة، وتتميز ثماره عند النضج باللون البرتقالي مع وجود خد أحمر ويتجاوز وزن الثمرة من 350 إلى 450 جم.

ومن جانبه قال الدكتور عماد الباسل رئيس الفريق البحثي والقائم علي برنامج الانتخاب أن صنف مانجو كليوباترا خالي من الألياف وحلو المذاق وغزيرة المحصول وأن عملية التذهير تبدأ في أواخر فبراير وتستمر حتى نهاية أبريل وتتم عملية النضج في الأسبوع الأخير.

نوع مانجو جديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نوع مانجو جديد معهد بحوث البساتين محصول المانجو مانجو كليوباترا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى: نتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء

إعلان

إعلان

بث مباشر.. 24 ساعة حاسمة في الأهلي.. موقف بن شرقي وكوتيسا ورد نهائي على "معلول"