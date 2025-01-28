"كليوباترا".. نوع مانجو جديد في الأسواق- صور

كتب- عمرو صالح:

أعلن معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية في بيان له، اليوم الثلاثاء، تسجيل صنف جديد لمحصول المانجو تحت مسمى "كليوباترا" والذي تم إنتاجه من قسم بحوث تربية الفاكهة الاستوائية بمعهد بحوث البساتين.

يأتي ذلك وفقا توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بضرورة التوسع في إنتاج المزيد من محاصيل الفاكهة وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين إن صنف مانجو كليوباترا تم تسجيله من قبل لجنة تسجيل الأصناف النباتية وطبقا للقرار الوزاري رقم 463 لسنة 2024، مشيرا إلى أنه صنف تم إنتاجه من أشجار بذرية في محافظة الجيزة، وتتميز ثماره عند النضج باللون البرتقالي مع وجود خد أحمر ويتجاوز وزن الثمرة من 350 إلى 450 جم.

ومن جانبه قال الدكتور عماد الباسل رئيس الفريق البحثي والقائم علي برنامج الانتخاب أن صنف مانجو كليوباترا خالي من الألياف وحلو المذاق وغزيرة المحصول وأن عملية التذهير تبدأ في أواخر فبراير وتستمر حتى نهاية أبريل وتتم عملية النضج في الأسبوع الأخير.